DHA

Diyarbakır'da yaşayan ev sahibi, İstanbul Avcılar'da yaşayan kiracısına ulaşamadı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan ev sahibi, uzun süredir kiracısından haber alamadığını ve can güvenliğinden endişe ettiğini bildirdi.

KAPIYI KİRACILAR AÇTI

İhbarın ardından itfaiye ekipleri adrese yönlendirilirken polis ekiplerine de bilgi verildi.

Mahalle Muhtarı Muhlis Can ile 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairenin kapısını çalan itfaiye ekiplerine kapıyı ev sahibinin telefonlarını açmayan 2 kiracı açtı.

Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen kiracılar, evde bir olumsuzluk olmadığını söyledi.

DURUM ANLAŞILINCA EKİPLER ADRESTEN AYRILDI

İtfaiye ekiplerinin adresi teyit etmek için aradığı ihbar sahibinin ev sahibi olduğu ve kiracısına ulaşamadığı için 112'yi aradığını söylediği öğrenildi.

İhbarcının ismini öğrenen kiracılar ise kişinin ev sahipleri olduğunu teyit etti.

Durumun anlaşılmasının ardından adrese gelen ekipler binadan ayrıldı.

"İTFAİYEYİ MEŞGUL ETMEYE GEREK YOKTU"

Muhtar Muhlis Can, şöyle konuştu: