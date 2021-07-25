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    Diyarbakır’daki evlat nöbeti 692’nci gününde

    Evlatları PKK tarafından kaçırılan ailelerin oturma eylemi 692’nci gününde de kararlılıkla devam etti. Aileler evlatlarına güvenlik güçlerine teslim olmaları için çağrı yaptı.
    • AA
    • 25.07.2021 - 14:38
    • Güncelleme : 25.07.2021 - 14:40
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    Diyarbakır’daki evlat nöbeti 692’nci gününde

    Diyarbakır’da evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önünde 3 Eylül 2019 yılında başlattıkları oturma eylemi sürüyor.

    Eylemin 692’nci gününde, farklı şehirlerden bir araya gelen aileler nöbet çadırını terk etmedi.

    Evlatlarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorum tutan ailelerden anne Nihal Çiftçi, 9 yıl önce 14 yaşındayken Hakkari’den dağa kaçırılan oğlu Emircan için eyleminden vazgeçmeyeceğini ifade etti.

    Bir Kurban Bayramı günü kandırılarak oğlunun dağa götürüldüğünü belirten anne Çiftçi, eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu ifade etti.

    “KENDİNİ ORAYA YAKIŞTIRMASIN”

    Oğlunun okul çağındayken kendisinden koparıldığını anlatan Çiftçi, "HDP oğlumu bana versin. Oğlumu istiyorum. Gel, devlete teslim ol. Bu hasretliğe son ver. Oğlumu oraya yakıştırmıyorum. O da kendini oraya yakıştırmasın, gelsin devlete teslim olsun." ifadelerini kullandı.

    Diyarbakır’daki evlat nöbeti 692’nci gününde #1

    “BUNU BİZE YAŞATMAYA KİMİN HAKKI VAR”

    Oğlu Yusuf’a kavuşmak için bekleyişini sürdüren baba Celil Begdaş ise 4 bayramı oğlundan ayrı geçirdiğini ifade ederek şu sözleri kaydetti:

    “Bunu bize yaşatmaya kimin hakkı var? Çocuğumu özlemişim. Oğlum gelene kadar buradan kalkmayacağım."

    Begdaş, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

    Diyarbakır’daki evlat nöbeti 692’nci gününde VİDEO

    Diyarbakır’daki evlat nöbeti 692’nci gününde #2

    Diyarbakır’daki evlat nöbeti 692’nci gününde #3

    Diyarbakır’daki evlat nöbeti 692’nci gününde #4

    Diyarbakır’daki evlat nöbeti 692’nci gününde #5

    Diyarbakır’daki evlat nöbeti 692’nci gününde #6

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