Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 937'nci gün

Dokuz yıl önce Hakkari'de kaçırılan çocuğu Zübeyde için evlat nöbetini sürdüren Esmer Koç, kızına teslim ol çağrısında bulundu.

Diyarbakır'da evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı.

274 ailenin 937 gündür sürdürdüğü eylemde 35 aile çocuğuna kavuştu.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen 'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar' ödül töreninde ise evlat nöbetindeki anneler de jüri özel ödülüne layık görüldü.

Ödülü alan isimler de Rahime Taş, İmmihan Nilifırka ve Esmer Koç oldu.

"DEVLET BİZİM ELİMİZDEN TUTUYOR"

2013'te 15 yaşındayken kaçırılan kızı Zübeyde için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek eylemini sürdüren Esmer Koç, kendilerini ödüle layık görenlere teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Bu ödülü aldığım için çok mutluyum, çok sevindim. Ben buradan kızıma da sesleniyorum; kızım gel, devletimiz hem anamızdır, hem babamızdır. PKK-HDP hep bizi öldürüyor. Yüreğimizi yakıyor, yüreğimiz yanıyor. Allah bin kere devletimizden razı olsun. Devlet elimizi tutuyor, tekrardan bizi ayağı kaldırıyor.

"KIZIM GERİ DÖN, SENİN YERİN ORASI DEĞİL"

Kızım gel, askerler hepsi senin ağabeylerindir, kardeşlerindir. Orası senin yerin değildir. Orası zalimin, hainin yeridir. Gel askerimize, polisimize teslim ol. Artık yeter ben dayanamıyorum. Kapım sana açıktır kızım, sen benim evladımsın. Ne olursa olsun sen benim kabulümsün. Artık yeter bu acıyı çekmek isteniyorum."