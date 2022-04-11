Petrol
99.79
-2.91%
Euro
16.08
0.19%
Dolar
14.74
-0.05%
Altın
927.71
0.46%
Borsa
2438
1.87%
Bitcoin
614.394
-3.10%
BTXN Coin
31.62
-0.97%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Bulutlu 7 C

    Diyarbakır'daki evlat nöbetindeki anneden kızına teslim ol çağrısı

    PKK tarafından 18 yaşındayken kaçırılan kızı Fadime için HDP binası önünde nöbet tutan anne "O silahı at, eline kalem al, arkadaşlarınızla el ele tutuşup, hep beraber gelin" çağrısında bulundu.
    • 11.04.2022 - 14:01
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 14:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır'daki evlat nöbetindeki anneden kızına teslim ol çağrısı

    Diyarbakır'da, evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin evlat nöbeti sürüyor...

    DHA'nın haberine göre; 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan 282 ailenin 952 gündür sürdürdüğü eylemde 35 aile, çocuğuna kavuştu.

    "Senin elin kalem tutuyordu, o silahı at, eline kalem al"

    Bitlis Eren Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2'nci sınıf öğrencisiyken kaçırılan kızı Fadime için Kütahya'dan gelerek evlat nöbetini sürdüren Hatice Levent, "Fadime’m eğer beni duyup görüyorsan kaç, gel. O işlere layık çocuk değilsin. Senin elin kalem tutuyordu, o kalemleri nereye attın? O silahı at, eline kalem al, arkadaşlarınızla el ele tutuşup hep beraber gelin. Mübarek Ramazan Bayramı geliyor. Bu kaçıncı bayram oldu, bize zindan oluyor. Ne olur yavrum hepiniz birlikte gelin, biz sizi çok özledik." diye konuştu.

    Diyarbakır daki evlat nöbetindeki anneden kızına teslim ol çağrısı #1

    Diyarbakır daki evlat nöbetindeki anneden kızına teslim ol çağrısı #2

    Diyarbakır daki evlat nöbetindeki anneden kızına teslim ol çağrısı #3

    Diyarbakır daki evlat nöbetindeki anneden kızına teslim ol çağrısı #4

    Diyarbakır daki evlat nöbetindeki anneden kızına teslim ol çağrısı #5


    İlginizi Çekebilir

    Haydarpaşa kazılarında Helenistik döneme ait kiremit mezar keşfedildi
    Kültür Sanat

    Haydarpaşa kazılarında Helenistik döneme ait kiremit mezar keşfedildi

    Tesla 1,5 milyar USD'lık Kripto Projesiyle Herkese Kazanç Kapısı Açtı!
    Tesla

    Tesla 1,5 milyar USD'lık Kripto Projesiyle Herkese Kazanç Kapısı Açtı!

    Fatih'te misafirini eşiyle görünce öldüren şahsa müebbet hapis talebi
    3. Sayfa

    Fatih'te misafirini eşiyle görünce öldüren şahsa müebbet hapis talebi

    Görüş Bildir