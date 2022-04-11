Diyarbakır'daki evlat nöbetindeki anneden kızına teslim ol çağrısı

PKK tarafından 18 yaşındayken kaçırılan kızı Fadime için HDP binası önünde nöbet tutan anne "O silahı at, eline kalem al, arkadaşlarınızla el ele tutuşup, hep beraber gelin" çağrısında bulundu.

Diyarbakır'da, evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin evlat nöbeti sürüyor...

DHA'nın haberine göre; 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan 282 ailenin 952 gündür sürdürdüğü eylemde 35 aile, çocuğuna kavuştu.

"Senin elin kalem tutuyordu, o silahı at, eline kalem al"

Bitlis Eren Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2'nci sınıf öğrencisiyken kaçırılan kızı Fadime için Kütahya'dan gelerek evlat nöbetini sürdüren Hatice Levent, "Fadime’m eğer beni duyup görüyorsan kaç, gel. O işlere layık çocuk değilsin. Senin elin kalem tutuyordu, o kalemleri nereye attın? O silahı at, eline kalem al, arkadaşlarınızla el ele tutuşup hep beraber gelin. Mübarek Ramazan Bayramı geliyor. Bu kaçıncı bayram oldu, bize zindan oluyor. Ne olur yavrum hepiniz birlikte gelin, biz sizi çok özledik." diye konuştu.

















