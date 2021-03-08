Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Aydın'da yaşayan Hamza Kaya, 10 yıl önce dağa kaçırılan kardeşine kavuşabilme umuduyla Diyarbakır'a geldi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da başlattığı oturma eylemi 553. gününe girdi.

Aydın'da 10 yıl önce üniversite son sınıf öğrencisiyken dağa götürülen 23 yaşındaki Vahdettin Kaya'nın ağabeyi Hamza Kaya da oturma eylemine dahil oldu.

Kaya, kardeşinin terör örgütü PKK'nın iş birlikçisi HDP ve yandaşları tarafından kaçırıldığını söyledi.

"KARDEŞİMİ HDP'DEN İSTİYORUM"

Kardeşinin işletme bölümünü okuduğunu belirten Kaya, "Kardeşimi PKK ile HDP'liler kandırıp dağa kaçırdılar. Kardeşimi HDP'den istiyorum ve almadan asla gitmem. Kardeşim beni görüyor ve duyuyor ise kaçıp teslim olsun. Aile perişan vaziyette, bizi aramasını ve güvenlik güçlerine teslim olmasını bekliyorum. Kardeşim gelinceye kadar da ben burada onu bekleyeceğim." ifadelerini kullandı.

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HDP'LİLER SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Öte yandan, evladına kavuşmayı bekleyen çaresiz aileleri görmezden gelen HDP'liler, akşam saatlerinde 8 Mart eylemi için meydanlara indi.

Kadın haklarını bahane eden HDP'liler kayyum karşıtı pankartlar açarken, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da yürüyüşte en önde yer aldı.