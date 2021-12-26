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    Diyarbakır'daki HDP kongresinde 16 kişi gözaltına alındı

    HDP'nin gençlik kongresi çıkışında terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 16 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 26.12.2021 - 17:34
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    Diyarbakır'daki HDP kongresinde 16 kişi gözaltına alındı

    HDP'nin 3. Olağan Gençlik Kongresi Diyarbakır'da yapıldı.

    HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın da katıltığı kongrede partililerin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve PKK sloganları attığı görüldü.

    Salonda toplanan yüzlerce partili "Biji serok Apo, gençlik Apo'nun fedaisidir." gibi sloganlar attı.

    16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Öcalan ve operasyonlarda öldürülen teröristlerin görüntülerinin ekranlara yansıdığı kongre büyük tepki çekti.

    Kongre sonrasında ise 'terör örgütü propagandası' yaptıkları gerekçesiyle 16 kişi gözaltına alındı.

    Diyarbakır daki HDP kongresinde 16 kişi gözaltına alındı #1

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