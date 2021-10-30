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    Diyarbakır'da girdiği marketteki Türk Bayrağı'nı öptü

    Markete giren küçük çocuk, fark ettiği Türk bayrağını geriye dönerek öptü. Küçük çocuğun bayrak aşkı kameralara yansıdı.
    • DHA
    • 30.10.2021 - 11:45
    • Güncelleme : 30.10.2021 - 15:25
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    Diyarbakır'da girdiği marketteki Türk Bayrağı'nı öptü

    Diyarbakır'daki bir markete giren küçük çocuk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla kapıya asılan bayrağı fark etti.

    Geriye dönerek Türk bayrağını öpen küçük çocuğun hassasiyeti kameralara yansıdı.

    O ANLAR KAMERADA

    Bayrağa olan saygı ve sevgisini gözler önüne seren çocuk, alışverişinin ardından marketten ayrıldı.

    Çocuğun bayrağı öpme anı, marketin güvenlik kamerasında yansıdı.

    Diyarbakır'daki küçük çocuk girdiği marketteki Türk Bayrağı'nı öperken görüntülendi VİDEO

    Diyarbakır da girdiği marketteki Türk Bayrağı nı öptü #1

    Diyarbakır da girdiği marketteki Türk Bayrağı nı öptü #2

    Diyarbakır da girdiği marketteki Türk Bayrağı nı öptü #3

    Diyarbakır da girdiği marketteki Türk Bayrağı nı öptü #4

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