Jandarma ekiplerinin daha önce 15 olayda ele geçirdiği 1 milyondan fazla kök Hint keneviri ve 2 tondan fazla esrarla ilgili 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen narko- terör operasyonlarında 2020 yılında 100 milyon kök Hint keneviri imha edilirken, 55 ton 152 kilo esrar ele geçirildi.

Jandarma, uyuşturucu maddeyi imal eden ve ticaretini yapan şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı.

2 hafta önce düzenlenen 'Narko-Terör Tırpan-1' operasyonunda, kent merkezi ile Lice ve Hani ilçelerinde 42 adrese yapılan eş zamanlı baskında 31 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüphelilerin geçen yıl, 21 olayda ele geçirilen 2 milyon 514 bin kök Hint keneviri, 2 ton 407 kilo esrar ve 337 kilo skunk maddesinin sahibi oldukları ve ticaretini yaptıkları ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır'daki Narko-Terör Tırpan-2 operasyonunda 16 kişi yakalandı VİDEO

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26 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu sabah gerçekleştirilen 'Narko-Terör Tırpan-2' operasyonunda kent merkezi ile Lice ilçesi kırsal Duru, Kıralan, Karahasan, Dernek ve Daralan mahallelerinde, 15 olayda daha ele geçirilen 1 milyon 203 bin kök Hint keneviri ve 2 ton 920 kilo esrarın sahibi olan şüphelilerin yakalanması amacıyla, 26 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

SORGULARI SÜRÜYOR

Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda, 2 kilo 200 gram esrar, 6 ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait 137 fişek, kurusıkı tabanca ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

















