Evlat nöbetinin 715’inci gününde aileler, tüm Türkiye’ye eylemin yıl dönümü olan 3 Eylül’de kendilerine destek vermeleri için çağrı yaptı.

Diyarbakır’da çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin, HDP İl Başkanlığı önünde 3 Eylül 2019 tarihinde başlattıkları oturma eylemi 715’inci gününde de kararlılıkla sürüyor.

Evlat nöbetini sürdüren 233 aile, eylemin 2’nci yıl dönümü olan 3 Eylül günü için tüm Türkiye’ye çağrı yaptı.

Aileler, eylemin başlangıcının yıl dönümünde tüm Türkiye’yi HDP binası önüne beklediklerini bildirdi.

6 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için eylem yapan Süleyman Aydın, aileler adına yaptığı açıklamada, mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“HDP sanmasın ki biz bu mücadeleyi bırakacağız. Bu mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. HDP zaten bu anne ve babaların feryadını hiçbir zaman duymadı. Allah devletimizden razı olsun. Gerçekten çocuklarımız için büyük bir mücadele veriyorlar.

“BİZ TÜM TÜRKİYE’NİN ÇOCUKLARI İÇİN BURADA MÜCADELE VERİYORUZ”

30'dan fazla evladımızı kurtardılar. 3 Eylül'de Türkiye burada nöbette olacak. 3 Eylül'de tüm Türkiye'yi buraya davet ediyoruz. Bağrı yanık anneleri, babaları, herkesi buraya davet ediyoruz. Biz burada kendi çocuklarımız için mücadele vermiyoruz. Biz tüm Türkiye'nin çocukları için burada mücadele veriyoruz. HDP bu mücadelemizden büyük bir rahatsızlık duyuyor. PKK büyük bir rahatsızlık duyuyor.





“KÜRT'ÜN 10 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARINI MAĞARALARDA ÖLÜME TERK EDİYORLAR”

3 Eylül'de hep birlikte bu HDP'nin iç yüzünü ortaya çıkaralım. HDP anne ve babaların gözyaşına dayanamayıp, kepenk kapatarak kaçıp gitti. Hani Kürtler için mücadele veriyordunuz? Biz Kürt değil miyiz? Kürt'ün 9 yaşındaki, 10 yaşındaki çocuklarını mağaralarda ölüme mahkum ediyorlar.

Diyarbakır’daki nöbet çadırından 3 Eylül çağrısı VİDEO



“BERLİN’DEKİ ANNEMİZE SONUNA KADAR DESTEK VERECEĞİZ”

Biz evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak Muş annelerine, Hakkari annelerine, Berlin'deki annemize sonuna kadar destek vereceğiz. Hiçbir zaman yalnız değiller. Sonuna kadar onların yanındayız.”





“TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KÜRDÜYÜZ, AMERİKA’NIN DEĞİL”

Evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak 3 Eylül'de 2 bin kişiyle Diyarbakır'a yürüyecek olan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a da teşekkür ettiklerini kaydeden Aydın, sözlerine şu ifadeler ile devam etti:

"Biz şimdiden kendilerine çok teşekkür ediyoruz. En kısa zamanda Muş'taki annelerimize ziyarette bulunacağız. Kendilerine destekte bulunacağız. Ağrı'daki annelerin yanına gideceğiz ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile HDP'nin kapısının önüne tekrar gideceğiz. Muş'ta da gideceğiz. Biz sonuna kadar çocuklarımızı isteyeceğiz. Biz HDP'ye bir kez daha sesleniyoruz; kesinlikle bizi yıldıramayacaklar. Sonuna kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürdüyüz, Amerika'nın değil."