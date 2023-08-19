Diyarbakır'daki orman yangını 24 saatte söndürüldü
DHA

Diyarbakır'da Hani ilçesi, Kuyular ile Çukurköy mahalleri arasındaki ormanda, dün saat 08.30 sıralarında çıktı.

2 arazöz ve 4 ilk müdahale aracı devreye girdi

İhbarla bölgeye İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Yangına 2 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve 30 personelle karadan, askeri helikopterle de havadan müdahale edildi.

Diyarbakır'daki orman yangını söndürüldü

12 hektarlık alan yandı

Gece saatlerinde Çukurköy Mahallesi bölgesindeki kısmı, sabah saatlerinde de yangının tamamı kontrol altına alınıp söndürüldü.

24 saatte söndürülen yangında, 12 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.