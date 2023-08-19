Diyarbakır'daki orman yangını 24 saatte söndürüldü

DHA
Diyarbakır'da Hani ilçesi, Kuyular ile Çukurköy mahalleri arasındaki ormanda, dün saat 08.30 sıralarında yangın çıktı.
2 arazöz ve 4 ilk müdahale aracı devreye girdi
İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Yangına 2 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve 30 personelle karadan, askeri helikopterle de havadan müdahale edildi.
12 hektarlık alan yandı
Gece saatlerinde Çukurköy Mahallesi bölgesindeki kısmı, sabah saatlerinde de yangının tamamı kontrol altına alınıp söndürüldü.
24 saatte söndürülen yangında, 12 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.