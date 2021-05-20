Diyarbakır'daki PKK saldırısında Kanada izi

Yerli İHA ve SİHA yapılmaması için Türkiye'yi ambargolarla durdurmaya çalışan Kanada'nın, PKK'lı teröristlerin kullandığı drone'lar için ekipman sağladığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli sanayiye verdiği önemin ardından Türkiye, bu alanda büyük bir atılım gerçekleştirdi. Geçmiş yıllarda yurt dışından alınan silahlar artık Türkiye'de üretilmeye başladı. Bu sayede terörle mücadelede büyük başarılar elde edildi.

Terörle mücadelenin ana gövdesine, yerli ve milli SİHA'lar yerleşti.

Kimi zaman Libya'da kimi zaman Suriye'de kimi zaman Azerbaycan'da... Türk SİHA'ları dünyada dengeleri değiştiren en önemli unsurlar haline geldi.

KANADA'DAN TÜRKİYE'YE AMBARGO

Türkiye'nin bu alandaki büyük başarısı bazı ülkelerde rahatsızlığa neden oldu ve art arda ambargo kararları geldi.

Türkiye'nin SİHA üretmesini engellemek için ambargo kararı alan ülkelerden biri de Kanada oldu.

Türkiye'nin milli üretimlerinin önünde durmaya çalışan Kanada'nın, terör örgütü PKK'ya drone desteği sağladığı ortaya çıktı.

PKK'NIN SALDIRIDA KULLANDIĞI DRONE'LARIN BEYİN KARTI KANADA'DAN

Geçtiğimiz günlerde 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’na kalleş bir saldırı düzenleyen PKK'lı teröristlerin kullandığı drone'lar incelemeye alındı.

PKK'lı teröristlerin kullandığı drone'larda çoklu frekansa sahip beyin kartlarının olduğu belirlendi.

Bu beyin kartlarının üretim merkezi ise Kanada.