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    Diyarbakır'daki saldırının ardından 2 şahıs tutuklandı

    Diyarbakır'daki saldırının ardından 2 şahıs tutuklandı

    Polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili olan Muhammed Emir Cura ile Ferit Aytekin, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2020 - 20:57
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    Diyarbakır'daki saldırının ardından 2 şahıs tutuklandı

    Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı 5 Nisan Mahallesi'nde, Atakan Arslan isimli polis memuru, A.P. isimli şüpheli şahsa 'dur' ihtarında bulunmuş, ihtara uymayan şahıs ise kaçmaya çalışarak, polise ateş açmıştı.

    Saldırı sonucu ağır yaralanan polis memuru Atakan Arslan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

    5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Hain saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında da, saldırının faili Muhammed Emir Cura ile Ferit Aytekin ve M.A.'nın aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

    2 KİŞİYE TUTUKLAMA

    Gözaltına alınan şüpheliler, bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Fail Cura ve Aytekin, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce, "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

    M.A. ve diğer 2 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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