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Diyarbakır'daki saldırının ardından 2 şahıs tutuklandı

Diyarbakır'daki saldırının ardından 2 şahıs tutuklandı

Polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili olan Muhammed Emir Cura ile Ferit Aytekin, tutuklanarak cezaevine gönderildi.