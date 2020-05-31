Dolar
6.8203
0.1262%
Euro
7.566
0.2477%
Altın
1729.32
0.6307%
Borsa
105520.47
0.1525%
G. Altın
379.237
0.7462%
Bitcoin
64237.86
0.2809%
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C
    Diyarbakır'daki saldırının faili yakalandı

    Diyarbakır'daki saldırının faili yakalandı

    Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili gözaltına alındı.
    • AA
    • 31.05.2020 - 11:47
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Diyarbakır'daki saldırının faili yakalandı

    Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı 5 Nisan Mahallesi'nde, Atakan Arslan isimli polis memuru, A.P. isimli şüpheli şahsa 'dur' ihtarında bulundu.

    İhtara uymayan şahıs ise kaçmaya çalışarak, polise ateş açtı.

    Polis memuru Atakan Arslan, açılan ateş sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan polis, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    O HAİN YAKALANDI

    Hain saldırının ardından dün olaya karıştıkları tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı ancak asıl fail kaçtı.

    Polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı kaçarken polislere ateş açtı İZLE

    Bugün de o saldırgan yakayı ele verdi. Polis memurunu sırtından vurarak şehit eden saldırgan, gözaltına alındı.

    Görüş Bildir