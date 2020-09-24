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    Diyarbakır'daki terör saldırısının faillerine müebbet hapis

    Diyarbakır'da 4 yıl önce 1'i polis 6 kişinin şehit düştüğü terör saldırısına ilişkin 2 sanığa birer kez müebbet, 515 yıl 8'er ay hapis cezası verildi.
    • AA
    • 24.09.2020 - 16:35
    • Güncelleme : 24.09.2020 - 16:35
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    Diyarbakır'daki terör saldırısının faillerine müebbet hapis

    Diyarbakır'da 4 yıl önce 1'i polis 6 kişinin şehit düştüğü terör saldırısına ilişkin 2 sanığa birer kez müebbet, 515 yıl 8'er ay hapis cezası verildi.

    Ayrıntılar gelecek...

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