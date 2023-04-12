Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodla uyardığı iller yağmura teslim oldu.
Bu kentlerden biri de depremin vurduğu Diyarbakır.
6 Şubat depremi ve 14 Mart sel felaketinden etkilenen kentte, yeniden tedirginliğe yol açan anlar yaşandı.
Ana erterleri su bastı
Kent merkezinde akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.
Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekince aksamalar yaşandı.
Ekipler harekete geçti
Şanlıurfa yolu üzerindeki Doğum Hastanesi Köprülü Kavşaktaki alt geçidin bir kısmı suyla doldu.
Belediye ve Karayolları 9’uncu Bölge Müdürlüğü ekiplerince alt geçitte tahliye işlemi başlatılırken, polis ekipleri de sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.
Su tahliyesi yapıldı
Bazı yollarda su birikintileri nedeniyle mahsur kalan araçlar, çekici yardımıyla kurtarıldı.
Sağanak bir süre sonra etkisini yitirirken, su birikintilerin olduğu yollarda tahliye ve temizlik çalışmaları başlatıldı.