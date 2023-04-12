Diyarbakır'ı sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü Akşam saatlerinde başlayan yağmurun şiddetini artırmasıyla sağanak yağmur kenti kısa sürede etkisi altına aldı. Su taşkınlarının yaşandığı bölgede ekipler harekete geçti.

DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodla uyardığı iller yağmura teslim oldu.

Bu kentlerden biri de depremin vurduğu Diyarbakır.

6 Şubat depremi ve 14 Mart sel felaketinden etkilenen kentte, yeniden tedirginliğe yol açan anlar yaşandı.

Ana erterleri su bastı

Kent merkezinde akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte sürücüler ilerlemekte güçlük çekince aksamalar yaşandı.

Ekipler harekete geçti

Şanlıurfa yolu üzerindeki Doğum Hastanesi Köprülü Kavşaktaki alt geçidin bir kısmı suyla doldu.

Belediye ve Karayolları 9’uncu Bölge Müdürlüğü ekiplerince alt geçitte tahliye işlemi başlatılırken, polis ekipleri de sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.

Su tahliyesi yapıldı

Bazı yollarda su birikintileri nedeniyle mahsur kalan araçlar, çekici yardımıyla kurtarıldı.

Sağanak bir süre sonra etkisini yitirirken, su birikintilerin olduğu yollarda tahliye ve temizlik çalışmaları başlatıldı.