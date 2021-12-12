Kentte hayata geçirilecek projeyle ilgili ilk kaynak yapıldı. Vali Karaloğlu, "Diyarbakır’ın su riskini azaltmış olacağız" dedi.

Su sorununa karşı Diyarbakır'da önemli bir adım atıldı.

2'nci Merhale İçme Suyu Projesi'nde çelik borulara ilk kaynak törenle gerçekleştirildi.

Proje, kent nüfusunun her geçen gün artması ve yaz mevsiminde oluşabilecek kuraklık riskine karşı ihtiyaç duyulan suyun sağlanması için hayata geçiriliyor.

ÇELİK BORUYA İLK KAYNAK YAPILDI

Eğil ilçesindeki şantiye alanında Dicle Barajı'ndan çekilecek su için yapılan boru döşeme çalışmalarını inceleyen Vali Münir Karaloğlu, Diyarbakır Su Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi ve Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürü Mahir Arslan'dan bilgi aldı, çelik boruya ilk kaynağı yaptı.

Diyarbakır'ın 2055'e kadar su sorunu çözülüyor ViDEO





SUSUZLUK RİSKİNE KARŞI ÖNLEM

Karaloğlu, burada yaptığı açıklamada, zaman içerisinde şehirde yaşanan gelişmeler, nüfus artışları, şebekedeki kayıplar, kaçak kullanımı, işletme sorunları nedeniyle kentin susuz kalma riskiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

2055 YILINA KADAR İÇME SUYU SORUNU OLMAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a konuyu iletmesinin ardından projede çalışmaların başladığını belirten Karaloğlu, bu projeyle kentin 2055 yılına kadar içme suyu sorununun çözüleceğini ifade etti.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ

Karaloğlu, "2021 yılının DSİ yatırım programında bu iş yoktu. Sayın Cumhurbaşkanımız, Tarım ve Orman Bakanlığımızı ve DSİ Genel Müdürlüğümüzü hemen talimatlandırdılar. Ek yatırım programına alınarak 2020 yılının aralık ayında ihale süreci başladı. 2021'in şubatında ihaleleri yapıldı. Sonra ihale süreçleri tamamlandı ve müteahhit firmamız burada çalışmaya başladı.” diye konuştu.





ŞEHRİN SUYU İKİ KATINA ÇIKACAK

Yeni pompa istasyonu yaparak 2200'lük çelik borularla barajdan alınan suyun yeni terfi istasyonuna iletileceğini aktaran Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Çelik borudan şu anda şehre vermiş olduğumuz saniyede 3 metreküp suyu 6 metreküp suya çıkaracağız. Şehrin şu anda aldığı suyu 2 katına çıkarmış olacağız. Bu çok önemli bir proje. Diyarbakır'ın vizyon projelerinden biri. İnşallah 2055 yılına kadar öngörmüş olduğumuz şehrin gelişimi, nüfus artışına göre inşallah Diyarbakır'ımız herhangi bir su sıkıntısı yaşamayacak.

YÜZDE 10'LUK ENERJİ TASARRUFU

Şu anda dünyanın en önemli problemlerinden biri olan enerji konusunda da yüzde 10'luk bir enerji tasarrufu sağlayacağız. Şu anda DİSKİ'nin aylık elektrik faturası yaz aylarında 12-13 milyonu buluyor. Kış aylarında da bu 8,5-9 milyona düşüyor. Ayda 1 milyonluk tasarruf demek bu. Önemli de bir tasarruf sağlayacak."

"DİYARBAKIR'IN SU RİSKİNİ AZALTACAĞIZ"

Karaloğlu, kentte önemli projelerin devam ettiğini dile getirerek, Diyarbakır'ı geleceğe taşıyacak işler yaptıklarını bildirdi.

"İnşallah 2022'nin haziran ayında bu yeni terfi istasyonumuz tamamlanacak. Yeni terfi istasyonunu devreye aldıktan sonra artık Diyarbakır’ın su riskini azaltmış olacağız." diyen Karaloğlu, projeyi şehre kazandıran başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Programa, Eğil Kaymakamı İdris Arslan, AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Suna Kepoğlu Tanaman da katıldı.





DİYARBAKIR 2'NCİ MERHALE İÇME SUYU PROJESİ

Yaklaşık 32 kilometre uzunluğundaki borular döşenerek yapılacak, "Diyarbakır 2. Merhale İçme Suyu Projesi"nin sona ermesiyle Dicle Barajı'ndan yıllık 189,2 milyon metreküp içme suyu temin edilecek. Bu sayede kentin 2055 yılına kadar içme suyu sorunu çözülmüş olacak.

DSİ, projeyi tamamladıktan sonra işletmeyi Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresine (DİSKİ) devredecek.



