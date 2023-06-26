Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 13 kaçak trafoya el koyuldu Kaçak elektrik kullanımının en yüksek olduğu illerin başında gelen Diyarbakır'da yapılan kontrollerde, ekipler tarafından 25 bin nüfuslu bir ilçenin elektrik ihtiyacını karşılayacak güçteki trafolar tespit edildi.

AA & Ensonhaber Kaçak elektrik kullananlarla mücadele devam ediyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde zirve yapan kullanım büyük kayıplara neden oluyor. Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Yaprakbaşı ve Düzova mahallelerinde 5 aydır yaşanan engelleme sürecinden sonra savcılığın aldığı kararla harekete geçen saha ekipleri, güvenlik tedbirleriyle söz konusu mahallelerde kontrol yaptı. Sezonluk kayıp 16 milyon lira Ekipler, tespit edilen 3 megavolt amper gücündeki 13 kaçak trafoya el koydu. Böylece aylık yaklaşık 4 milyon lira, sezonluk ise 16 milyon lira değerindeki kaçak kullanımın önüne geçildi. Söz konusu mahallelerde yüksek oranlarda kaçak elektrik tüketimi gerçekleştirildi. Dağıtımda aksamalara neden oldu Bölgedeki kaçak elektrik kullanımına rağmen dağıtım şirketi tarafından elektrik kesintisi yapılmadı ancak kaçak tüketim oranının yüksekliği sebebiyle bölgeye sağlanan elektriğin dağıtımında sıkıntılar yaşandı. Yapılan kontroller sonucunda, yaklaşık 25 bin nüfuslu bir ilçenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güçteki kaçak trafolara el konuldu.