İkiz çocuk annesi, 8 yıllık polis memuru Dilek Zengin, 4 haftalık zorlu eğitimin ardından kentin ilk ve tek şahin polisi olarak göreve başladı.

Diyarbakır’da 8 yıldır, Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü’nde ise 4 yıldır görev yapan polis memuru Dilek Zengin, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nin verdiği 120 saatlik 'Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitimi'ne katıldı.

Eğitimini başarıyla tamamlayan 20 polisten biri olan Dilek Zengin, 3 ay önce kentin ilk ve tek kadın 'Motosikletli Şahin' polisi olarak görev başladı.

"HER ANNE İÇİN NE KADAR ZOR OLSA DA YAPABİLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

Şahin timlerinde çalışan tek kadın polisin kendisi olduğunu belirten Dilek Zengin, "Şahin polis olmadan önce kursun açılacağını öğrenince sevindim ve heyecanlandım. Motosiklet polisi olmayı istiyordum. Her anne için ne kadar zor olsa da yapabileceğimi düşündüm. 120 saatlik eğitimin ardından şahin polisi olduk. Zorlu parkurlardan geçtik, şu an trafiğe en hızlı şekilde müdahale etmeye çalışıyoruz. Motosikletli timlerin kurulma amacı da bu zaten. Olaylara en hızlı şekilde müdahale etmek. Örneğin bir kaza olduğunda en hızlı olay yerine varmak, trafiği açma gibi görevlerimiz var. Olumlu tepkiler de alıyorum. Diyarbakır halkı da bu konuda çok olumlu tepkiler veriyor. Kadınların her yerde olması gerektiğini söylüyorlar. Ben de buna inanıyorum. Kadınlar her yerde olmalı, saha da ve ekip de dahil. Kadın şahin polisi olmak güzel bir duygu. Kendimi daha iyi hissediyorum. Motive oluyorum çalışma konusunda" dedi.

Diyarbakır'ın ilk kadın 'Motosikletli Şahin' polisi ViDEO

"KADIN OLDUĞUMU GÖRDÜKLERİNDE GURUR DUYUYORUZ DİYORLAR"

Motosiklet kullanınca kendisini daha özgür hissettiğini belirten Zengin, "Herkese tavsiye ediyorum. Beni gördüklerinde yanıma gelenler olur. ‘Nasıl polis olabiliriz’ diye soruyorlar. Özellikle Şahin olmak istediklerini söylüyorlar. Beraber resim çektiriyoruz. Sürücüler bazen şaşırıyor, normalde hep erkek gördükleri için kask çıkarıldığı zaman şaşırma oluyor. Kadın olduğumu gördüklerinde gurur duyuyoruz diyorlar. Diyarbakır'ın ilk ve tek kadın Şahin'i olmaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.

Uygulamada durdurulan Ela Koç, kadınları her yerde görmenin mutluluk verdiğini belirtti.

"KADIN ŞOFÖRLER VARSA TRAFİK POLİSLERİ DE OLMALI"

Sürücülerden Ali İhsan ise, "Bizim için çalışıyorlar. Kadınları böyle görmek mükemmel. Sürekli erkekleri görmek olmaz. Kadınlar için de geçerli bu. Bayan şoförler varsa eğer bayan memurlar da trafik polisleri de olmalı" ifadelerini kullandı.





































