Diyarbakır'ın yeni valisi Ali İhsan Su, nöbetteki ailelerle görüştü

Dün itibarıyla göreve başlayan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, evlat nöbetindeki ailelerle bir araya geldi.

Terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır'a gelen aileler, 2019 yılında HDP İl Binası önünde başlattıkları oturma eylemini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Diyarbakır’a atanan ve dün göreve başlayan Vali Ali İhsan Su, bugün ayağının tozuyla acılı aileleri ziyaret etti.

"Daima yanlarında olacağız"

Ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda buluna Vali Ali İhsan Su, ailelerin yanında olduklarını ve daima yanında olacaklarını vurguladı.

İHA'nın haberine göre Vali Su, "Bugün Diyarbakır annelerimizi eşimle beraber ziyaret ettik, onlarla hasbihal ettik. Onlar, 991 gündür evlat nöbetindeler. Bölücü terör örgütü ve onların işbirlikçileri tarafından kandırılan ya da zorla dağa çıkartılan evlatlarını istiyorlar; feryatlarını dile getiriyorlar. Bu anlamda biz de buradaki ailelerimizin yanındayız. Daima da yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Yeni vali ayağının tozuyla evlat nöbetindeki ailelerle bir araya geldi