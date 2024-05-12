Diyarbakırlı aileler Anneler Günü'nde de evlat nöbeti tuttular Bin 714 gündür evlat nöbetinde olan anneler, Anneler Günü'ne buruk girerken, evladına kavuşmasına rağmen nöbete devam eden anne, "Evlatlarınızı PKK’nın siyasi ayağı olan DEM Parti’den isteyin" diyerek bu feryada ortak olmaya davet etti.

DHA

Terör örgütü PKK aileleri evlatlarına hasret bıraktı...

3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelere Anneler gününde de nöbeti bırakmadı.

53 kişi evine geri döndü

375 ailenin dönüşümlü olarak bin 714 gündür sürdürdüğü eylemde şu ana kadar 53 aile, çocuğuna kavuştu.

Nöbete devam ediyor

Evlat nöbetindeki anneler, Anneler Günü'ne buruk girerken, 2021’de oğlu Mustafa’ya kavuşan ancak diğer aileler için evlat nöbetini sürdüriyor.

"Evlatlarınızı PKK’nın siyasi ayağı olan DEM Parti’den isteyin"

Diğer ailelerin acısını paylaşan ve Anneler Günü'nde nöbette olan Ayşegül Biçer, “Burada feryat figan eden annelerimiz, evlatlarının hasretleriyle yanıp tutuşuyor. Evet, ben kendi evladıma kavuştum. 2 dönemdir Anneler Günü’nde benim evladım yanımda. Temennim o ki bütün anneler kendi evladına kavuşsun, bir an önce bu acı dinsin. Buradan da evlatlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin bugün Anneler Günü. Annelerinizin kucaklarına dönün, onlara en büyük hediye sizlersiniz. Bu hasretlik bitsin istiyoruz. Şu anda tüm anne ve babalara çağrımızdır. Gelin kendi çocuklarınıza sahip çıkın. Evlatlarınızı PKK’nın siyasi ayağı olan DEM Parti’den isteyin diye çağrıda bulunuyorum. Eminim ki 53 anne evladına kavuştuğu gibi diğer annelerimiz de evlatlarına kavuşacak. Anneler Günü’nde artık ağlamak değil, gülmek istiyoruz. Buradaki acılı annelerin feryadına da tüm Türkiye’yi ortak olmaya davet ediyorum.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)