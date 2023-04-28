Diyarbakırlı aileler direnişte: HDP önündeki eylem bin 334 güne ulaştı 13 yıl önce dağa kaçırılan oğlu için evlat nöbetine katılan anne, "40’ıncı çocuk devletimizin gücüyle ailesine kavuştu. İnşallah darısı bizim başımıza olur. Çadırdaki aileler inanıyorum bir gün evladına kavuşacak." ifadelerini kullandı.

İHA

HDP ve PKK'ya yönelik tepkiler dinmek bilmiyor.

Bu kapsamda Diyarbakırlı ailelerin direnişi de kararlılıkla sürüyor.

İlk olarak 3 Eylül 2019 tarihinde başlayan eyleme, farklı kentlerdeki aileler de yollara düşerek katılmaya başladı.

Anne ve babaların ortak derdi ise PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları.

40 aile evladına kavuştu

Yaz-kış, Ramazan, bayram demeden çocuklarının yollarını gözleyen aileler, çadırda bir araya geliyor.

Geçtiğimiz günlerde 40'ncı aile evladına kavuşmuş, bu da birçok anne ve babaya umut olmuştu.

Teslim ol çağrısı

Eylem bugün ise bin 334 güne ulaştı.

Evladı Mahmut Uslu’nun 13 yıl önce 14 Nisan tarihinde kandırılarak dağa kaçırıldığını söyleyen Bedriye Uslu, çocuğuna ‘teslim ol’ çağrısında bulundu.

"Çadırdaki aileler inanıyorum bir gün evladına kavuşacak"

Evlat hasretinden dayanacak güçlerinin kalmadığını belirten Uslu, şu ifadeleri kullandı: