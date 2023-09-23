İHA

Terör örgütü PKK, aileleri evlatlarına hasret bıraktı...

Yurdun güneyindeki aileler de çareyi eylem yapmakta buldu.

Örgütün siyasi uzantısı HDP'nin il binası önünde çadırlar kuruldu, sesler yükseldi.

46 ailenin yüzü güldü

İlk olarak 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır’a gelen aileler burada evlat nöbetine başladı.

Aileler, 5 yıldır aralıksız nöbetini sürdürürken, 46 evlat ailesiyle buluştu.

Terör örgütünde çözülmeler devam ederken, teslim olan her çocuk ailelere umut oluyor.

Acılı anne evladına seslendi

Evladı Mahmut için HDP önündeki evlat nöbetini kararlılıkla devam ettireceğini söyleyen Bedriye Uslu, çocuğuna dönmesi için çağrıda bulundu.

"Allah hakkımızı HDP’ye bırakmasın"

Mahmut’a ‘teslim ol’ çağrısında bulunan Uslu, şu ifadeleri kullandı:

Her gün bu çadırın yolunu tutuyorum. İnşallah bir gün bende burada çocuklarına kavuşan anneler gibi Mahmudumu alacağım. Bu çilemiz bu zorluğumuz bitecek. Evimizde oturup rahat edelim. Biz daha yorulduk git gel, yaz geldi çok sıcaktı ne rezillikle gelip gidiyoruz. Allah hakkımızı HDP’ye bırakmasın. 2010 yılında 14 Nisan’da okula gitti geri gelmedi. Mahmut oğlum eğer benim görüp duyuyorsan kurban olayım seni çok özledim. 13 yıldır yeter gel, seni göreyim ölmeden.