Oğlu Baran için oturma eylemini sürdüren anne Solmaz Övünç, kavuşuncaya kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 281'nci gününe girdi.

5 YIL ÖNCE KAÇIRILAN OĞLU İÇİN ORADA

Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için gelerek eylem yapan anne Solmaz Övünç, çocuklarına kavuşana kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.

"HDP OĞLUMU ALDI, PKK'YA TESLİM ETTİ"

"PKK kapıma gelerek, oğlumu götürmedi. HDP oğlumu aldı, PKK'ya teslim etti. Oğlumu HDP'den istiyorum." diyen Övünç, oğluna kavuşması halinde de diğer ailelere destek vermek için oturma eylemine devam edeceğini belirtti.

13 kişinin teslim olarak ailesine kavuştuğunu belirten Övünç, oğluna teslim olması çağrısında bulundu.

Diyarbakırlı anne: HDP oğlumu aldı, PKK'ya teslim etti

"14 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIN ELİNE SİLAH VERİYORLAR"

Diyarbakır'dan 9 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mehmet için eylem yapan Ömer Tokay da çocuğunun kandırılarak dağa götürüldüğünü belirtti.

Çocuğuna kavuşmak için eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu anlatan Tokay, "14 yaşındaki çocukların eline silah veriyorlar. Oğlum gel, adalete teslim ol. 13 arkadaşın geldi. Anne ve babalarıyla bayramlaştılar. Bizim bayramımız yok. Sen gelene kadar biz bayram yapamayız." diye konuştu.