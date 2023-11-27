Diyarbakırlı anneler direnişte! Bin 547 gündür dağa kaçırılan evlatlarının nöbetini tutuyorlar 9 yıl önce dağa kaçırılan kızı için evlat nöbetine katılan gözü yaşlı anne, "Üniversite okurken 2 arkadaşı kandırarak dağa kaçırdı. 9 yıldır yavrumun peşindeyim, almadan da hiçbir yere gitmeyeceğim" dedi.

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İHA

Yurdun doğusundaki aileler tam 4 yıldır evlat nöbetinde...

Diyarbakır'da 3 Eylül 2019 tarihinde başlayan eylem, birçok aileye umut oldu.

Ardından farklı kentlerden aynı acıyı yaşayan anne ve babalar, HDP il binası önündeki çadırın yolunu tuttu.

Kararlılıkla devam ediyor

Bu süreçte çok sayıda aile evladına sesini duyurdu ve kavuşmalar oldu.

Bugün ise eylem bin 547'nci güne ulaştı. Ailelerin haklı direnişleri kararlılıkla devam ediyor.

"HDP gençlik kolları kandırıp dağa götürdü"

Oğlu Yavuz’un Sakarya’da üniversite okurken kaçırıldığını iddia eden anne Sevgi Çakmak, evladına geri dönmesi için çağrıda bulundu.

Oğlundan 9 yıldır haber alamadığını belirten Çakmak, “Oğlum Sakarya’da üniversite okuyordu orada HDP Gençlik Kolları kandırıp dağa götürdü. 9 yıldır hiçbir şekilde haber alamıyoruz. 4 yıldır burada evlat nöbetine devam ediyorum. Yavuz eğer beni görüp duyuyorsan bir kere sesini duyayım. Neredeysen gel. Kapım sonuna kadar sana açıktır.” dedi.

"9 yıldır yavrumun peşindeyim"

Kızı Fadime’nin üniversite okurken 2 arkadaşı tarafında kandırılarak dağa götürüldüğünü ileri süren anne Hatice Levent, evladına ‘teslim ol’ çağrısında bulundu.

9 yıldır evladını peşinde olduğunu söyleyen Levent, “Kızım Fadime’m için Kütahya’dan geldim. Kızım eğer beni görüp duyuyorsan dön gel geri. Kızımı 2014 yılında Bitlis’te üniversite okurken 2 arkadaşı kandırarak dağa kaçırdı. 9 yıldır yavrumun peşindeyim, almadan da hiçbir yere gitmeyeceğim.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)