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    Diyarbakırlı çocuklar CEZERİ'yi ziyaret etti

    Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, Diyarbakır'da düzenlenen sergide vatandaşlarla ve çocuklarla buluştu.
    • Haber Merkezi
    • 26.03.2022 - 14:18
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    Diyarbakırlı çocuklar CEZERİ'yi ziyaret etti

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ünlü İslam alimi ve sibernetiğin kurucusu olarak kabul edilen El Cezeri'nin 13'üncü yüzyılda kaleme aldığı makine çizimlerinin çalışır makinelere dönüştürüldüğü "Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi" düzenledi.

    Merkez Sur ilçesindeki Keçi Burcu'nda organize edilen sergide, El Cezeri'nin makinelerinin eş ölçekte, aynı malzeme ve teknikle üretildiği, İslam aliminin yol göstericiliğinden yola çıkarak yapılmış "Filli Su Saati", "Yılan Mekanizması", "Çocuklu Otomatik Lavabo" ve "Kan Ölçme Otomatı" gibi ürünün 25 prototipi sergileniyor.

    SÜLEYMAN SOYLU AÇTI

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından dün açılışı yapılan sergide Baykar'ın geliştirdiği, 15 Eylül 2020'de ilk uçuş testlerini başarıyla tamamlayan Türkiye'nin ilk uçan arabası "CEZERİ" de sergide yer aldı.

    DİYARBAKIRLI ÇOCUKLAR CEZERİ'Yİ ZİYARET ETTİ

    Yüzlerce ziyaretçiyi ağırlayan CEZERİ'nin bugün özel konukları vardı.

    Sergiyi Diyarbakırlı öğrenciler ziyaret etti. Baykar, özel ziyaretçilerini fotoğraflarla duyurdu. Resmi hesaptan CEZERİ ile ziyaretçilerinin fotoğrafı, "Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ Diyarbakır'da!" notuyla paylaştı.

    Diyarbakırlı çocuklar CEZERİ yi ziyaret etti #1

    Diyarbakırlı çocuklar CEZERİ yi ziyaret etti #2

    Diyarbakırlı çocuklar CEZERİ yi ziyaret etti #3

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