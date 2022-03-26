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Diyarbakırlı çocuklar CEZERİ'yi ziyaret etti

Diyarbakırlı çocuklar CEZERİ'yi ziyaret etti

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, Diyarbakır'da düzenlenen sergide vatandaşlarla ve çocuklarla buluştu.