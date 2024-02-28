Diyarbakırlı manken muhtar adayı oldu Genellikle erkekleri görmeye alışkın olduğumuz muhtar adaylığına ilk kez bir kadın model aday oldu. Diyarbakır'da mankenlik yapan Simurg Sarsılmaz, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idari seçimlerinde 4 erkek isme karşı yarışacak.

ensonhaber.com

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde, il ve ilçe belediye başkan adaylarının yanı sıra muhtarlık seçimleri de gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin dört bir yanında muhtarlık yarışı için adaylıklar açıklanırken bazı isimler sosyal medyanın gündemine düşüyor.

Diyarbakırlı model, 4 erkek adaya karşı yarışacak

Bunlardan biri de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Kaynartepe Mahallesi'nde muhtar adayı olan model Simurg Sarsılmaz.

Mahallesinde muhtar adaylığını açıklayan Sarsılmaz, 31 Mart'ta 4 erkek adaya karşı yarışacak.

Hemcinsleri için aday olduğunu belirtti

Güzelliği ile dikkat çeken model Simurg Sarsılmaz, kadınların bulunduğu zor koşullardan kurtulması ve çektikleri çilenin son bulması için muhtarlığa aday olduğunu belirtti.

Bölgede yayın yapan Çermik gazetesinin aktardığına göre Sarsılmaz, kadının gücüne yeniden kavuşması için çaba göstermeyi kendine hedef olarak seçtiğini de vurguladı.

Sosyal medyada çeşitli geyikler yapıldı

Manken muhtar adayı Simurg Sarsılmaz'ın adaylığının sosyal medyada yayılmasının ardından ise çeşitli yorumlar yapıldı.

İşte o yorumlardan bazıları...