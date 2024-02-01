Diyarbakır’da halk arasında “Filozof Ramazan” diye bilinen Ramazan Pişkin'den, dün acı haber geldi.
Diyarbakır'ın sembol isimlerinden olan Pişkin, İstanbul Fatih'te bulunan iş yerinde, tartıştığı kişi tarafından saldırıya uğradı.
Kavga sırasında bıçaklanan Filozof Ramazan ağır yaralanırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden Ramazan Pişkin kısa süre içerisinde gündeme otururken, cenazesi ise defnedilmek üzere Diyarbakır'a götürüldü.
Cenaze töreninde ilginç anlar
Pişkin için Diyarbakır'da cenaze töreni düzenlendi. Törene Ramazan Pişkin'in çok sayıda seveni katılırken, tabutunun başında ağıt yakan ablasının sözleri herkesi şaşırttı.
Ağıt yakan Pişkin'in ablası, gazeteciler için şu ifadeleri kullandı;
Siz tuttunuz bu kameraları. Kardeşim sizin yüzünüzden öldürüldü. İnşallah siz de öyle öldürülürsünüz. Tuttunuz çocuğun önüne kamerayı... Allah sizi kahretsin.
Namaz kıldığı bölümde öldürüldü...
Ramazan Hoca'nın, dükkanda her zaman namaz kıldığı bölümde katledildiği öğrenildi.
Olay yerinden gelen görüntülerde de kan izleri olduğu görüldü.
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