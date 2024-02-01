Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katili yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'i bıçaklayan saldırganın yakalandığı anları paylaştı.

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ensonhaber.com

İstanbul Fatih'te bıçaklı saldırı sonucu öldürülen Ramazan Pişkin cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı.

Pişkin ile tartışan şahıs, olayın kavgaya dönmesiyle bıçakla saldırdı.

Ardından olay yerinen kaçarak kayıplara karıştı.

Hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılan Ramazan Hoca olarak tanınan Pişkin ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bunun üzerine ekipler zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı ve soruşturma genişletildi.

"Ramazan Hoca’nın katil zanlısı E.B. yakalanmıştır"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından olaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Katilin yakalandığı belirten Bakan Yerlikaya, o anlara da yer vererek şu ifadeleri kullandı:

Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin İstanbul Fatih’te dün uğradığı bıçaklı saldırıda maalesef hayatını kaybetmişti.



İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucu Ramazan Hoca’nın katil zanlısı E.B. yakalanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ramazan Hocaya Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun.

Son yolculuğuna uğurlandı

Pişkin'in cenazesi bugün memleketi Diyarbakır'a getirildi.

Zanlı yakalanmadan yaklaşık 1 saat önce son yolculuğuna uğurlandı.

Burada aile ve sevenlerinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı törende gözyaşları adeta sel oldu.

"Devlete güveniyorum"

Ayakta güçlükle duran 80 yaşındaki baba Halil Pişkin, cenazede şu ifadeleri kullandı:

“Onu öldüreni yakalasınlar, cezasını verdinler. Devlete güveniyorum. Allah devlete zeval vermesin. Allah devletimizi muhafaza etsin. Tüm İslam’ı Muhammet devletten razı olsun. Valla oğlum çok iyiydi, çok iyiydi. Seviyordu milleti. Allah hepinizden razı olsun, Allah sizleri Kuran’dan mahrum etmesin.