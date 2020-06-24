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    Diyarbakırlı şehit Recep Durak, son yolculuğuna uğurlandı

    Yüksekova sınır bölgesinde İran'dan açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak'ın naaşı, memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde toprağa verildi.
    • AA
    • 24.06.2020 - 17:32
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    Diyarbakırlı şehit Recep Durak, son yolculuğuna uğurlandı #1

    Hakkari Yüksekova sınır bölgesinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında, İran istikametinden açılan taciz ateşi sonucu 2 asker yaralanmış, 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak da sevk edildiği hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

    Hakkari şehidi, bugün Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı.

    MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

    Şehit Recep Durak'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Elazığ'ın Maden ilçesindeki babaevi önünde düzenlenen törenin ardından Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Gözekaya köyüne getirildi.

    Şehit Recep Durak son yolculuğuna uğurlandı İZLE

    GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ

    Elazığ İl Müftüsü Selami Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, mahalle mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.

    ONLARCA KİŞİ UĞURLADI

    Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda Diyarbakırlı katıldı.

    Diyarbakırlı şehit Recep Durak, son yolculuğuna uğurlandı #2

    Diyarbakırlı şehit Recep Durak, son yolculuğuna uğurlandı #3

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