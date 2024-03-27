Diyarbakırlı teyzeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek! 'Sandıkları patlatacağız' AK Parti'nin Diyarbakır mitinginde vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelen bir yaşlı teyze ile sohbeti yürekleri ısıttı.

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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7'den 70'e milyonlarca vatandaşın gönlünde taht kurmuş durumda.

Siyasi hayatının yanı sıra halk ile samimi diyaloğu da oldukça seviliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim kapsamında gittiği her şehirde büyük bir sevgiyle karşılanıyor.

Diyarbakır'da coşkuyla karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü ilk durağı Diyarbakır oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingine katıldı.

Yaşı teyzeyle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğa burada kürsüye çıkmadan önce miting alanında kendisini bekleyen yaşlı teyze ile sohbet etti.

"Diyarbakır'da sandıkları patlatacağız"

Sohbet esnasında Erdoğan, teyzenin, "Diyarbakır'da sandıkları patlatacağız" demesi üzerine, "Allah'ın izniyle. Ben sana inanıyorum" dedi.

Yaşlı teyzenin "20 yıldır seninle beraberim" ifadesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize ne düşüyorsa her şeyi yapmaya hazırız" yanıtını verdi.

Kurmaylarına talimat verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teyzenin bazı sağlık problemlerinin olduğunu söylemesi üzerine, yanındakilere, yaşlı teyzenin ihtiyaçlarının karşılanması talimatını verdi.

"Mezara kadar Recep Tayyip Erdoğan"

Yaşlı teyze, "Mezara kadar Recep Tayyip Erdoğan. Allah'ım var devletim var, yeter bana" ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)