Diyarbakırspor'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret

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Türkiye'de yeni bir dönemin taşları döşeniyor...

Başta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere Cumhur İttifakı'ndan gelen açıklamalar ülkede barış rüzgarları esmesine neden oldu.

Bahçeli'nin 'DEM'e uzattığı el' ile başlayan süreçten sonra tarihi çağrılar art arda geldi.

Bu süreçte futbol dünyasından da sembolik bir fotoğraf geldi.

TFF Bal Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Diyarbakırspor Başkanı Bedirhan Akyol, MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Aslan ile birlikte Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Bahçeli ikiliyi makamında ağırladı.

DİYARBAKIR'DAN FORMA HEDİYESİ

Görüşme basına kapalı gerçekleşirken Bahçeli'te Diyarbakırspor forması hediye edildi.

MHP'nin resmi X hesabından görüşmeye ilişkin fotoğraflar servis edildi.

Yapılan paylaşımda, "Diyarbakır İl Başkanımız Miktat Aslan ve Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Bedirhan Akyol Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettiler." denildi.