Diyetisyen Merve Altay anlattı: Oruca nasıl hazırlanmalıyız 'Diyetisyene Sorduk' programında Uzman Diyetisyen Merve Altay, sahur için doğru beslenme şeklini anlattı.

Haber Merkezi

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte doğru beslenme şekilleri merak edilen konular arasında yer almaya başladı.

Doğru bilinen yanlışlar, gün içerisinde orucu zora sokabiliyor.

Yanlış besin tüketimi, fazla beslenmek ve az oranda su içmek bu durumu tetikleyen başlıca nedenler.

Diyetisyen Merve Altay anlattı

Özellikle yeterli oranda su içmemek vücut dengesini de bozuyor. Bu nedenle sahurda doğru beslenmek önem arz ediyor.

'Diyetisyene Sorduk' programında merak edilenleri yanıtlayan Uzman Diyetisyen Merve Altay, bu kez Ramazan için açıklamalarda bulundu.

"3-4 bardak su içerseniz gün içerisinde su dengesini sağlamış olacaksınız"

Sahur programı için doğru beslenme şeklini ve oruca nasıl hazırlanılması gerektiğini anlatan Altay, şu ifadeleri kullandı:

Özellikle Ramazan'ın ilk günlerinde ciddi adaptasyon sorunu yaşayabiliyoruz. Bir anda açlığa, susuzluğa ve çay ve kahve yetersizliğine girdiğimiz zaman iftar sonrasında baş ağrısı, yorgunluk ve halsizlik görülebiliyor.



En önemli şey öncelikle sahurda iyi bir su dengesi. Eğer 3-4 bardak su içerseniz ve susamanıza sebep olacak bir gıda tüketmezseniz sahurda, gün içerisinde su dengesini sağlamış olacaksınız.



Özellikle Ramazan'da vitamin ve mineral eksikliği de çok yüksek görülmekte. Eğer az uyuyorsanız, günlük ihtiyacınız olan vitamin ve mineral dengesinden dolayı kendinizi daha halsiz ve yorgun hissedersiniz.

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