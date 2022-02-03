Eğitim için 5 yıl önce Türkiye'ye gelen 23 yaşındaki Suriyeli Obadah Shavaf, mahkeme kararıyla adını değiştirdi.

Eğitim almak için 2017 yılında Suriye'den Türkiye'ye gelen Obadah Shavaf (23), 2021 yılında Türk vatandaşı oldu.

İstanbul'da yaşayan ve adının anlaşılmadığından yakınan Shavaf, ismini değiştirmek için mahkemenin yolunu tuttu.

YENİ İSMİ 'KIVANÇ ÖZÇİVİT' OLDU

Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen 'Ad ve soyadı düzeltilmesi istemli' davada Obadah Shavaf 'davacı' Beykoz Nüfus Müdürlüğü de 'davalı' sıfatıyla yer aldı. Shavaf'ın tanık olarak getirdiği komşusu V.E., duruşmada Shavaf hakkında "Kendisi Türkiye'deki yaşamında adıyla zorluk çektiğini, bu nedenle adını değiştirmek istediğini biliyorum. Kıvanç Özçivit ismini kullanmak istediğini biliyorum ancak neden kullanmak istediğini bilmiyorum." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, davacının talebini ve tanık beyanını dikkate aldı. Davacının haklı nedenle isim düzeltilmesi davasını ispat ettiğine kanaat getiren mahkeme, davayı kabul ederek Shavaf'ın adı ve soyadının Kıvanç Özçivit olarak değiştirilmesine karar verdi.

TÜRK DİZİLERİNDEN ETKİLENDİ

Dava sonrası açıklamalarda bulunan genç, şunları söyledi:

"Benim adım Obadah'tı ama burada bana 'Obama' diyorlardı. Kıvanç adının manasını çok beğendim. Özçivit soyadını da 'Kuruluş Osman' isimli dizide oynayan sayın Burak Özçivit'i çok beğendim, hoşuma gitti yani. Özçivit kelimesinin manasını da çok beğendim. İnşallah bir gün Sayın Burak Özçivit'le de görüşebiliriz."

Kıvanç Özçivit yeni kimliğini de kameralara gösterdi.

Dizilerden etkilenen genç 'Kıvanç Özçivit' adını aldı VİDEO

