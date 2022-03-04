Dmitro Kuleba: Putin’in Ukrayna’yı Suriye’ye çevirmesine izin vermeyin

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Kuleba daha sonra Twitter hesabından bir video paylaştı.

"UKRAYNA'YI SURİYE'YE ÇEVİRMESİNE İZİN VERMEYİN"

Paylaştığı videoda Kuleba, “Putin’in Ukrayna’yı Suriye’ye çevirmesine izin vermeyin. Savaşmaya hazırız, mücadeleye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kuleba, Avrupa ülkelerinin Avrupa’da bir Suriye yaratılmasına izin vermemesi için çağrıda bulundu.

"GALİP GELENE KADAR HER ŞEYİN YAPILMASI GEREKİYOR"

Çok geç olmadan Ukrayna’ya yardım edilmesini isteyen Kuleba, yardım edilmezse ülkelerin, Rus askerlerinin attığı bombalar yüzünden hayatını kaybeden Ukraynalı sivillerin ölümünden sorumlu olacaklarını aktardı.

Kuleba, “Bu bir savaş, savaşta galip geldiğimiz ana kadar her şey yapılması gerekiyor.” dedi.