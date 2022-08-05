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Dmitry Peskov: Erdoğan ile Putin Suriye'yi görüşecek

Dmitry Peskov: Erdoğan ile Putin Suriye'yi görüşecek

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, "Erdoğan ile Putin Suriye'yi de görüşecek. Türkiye'nin güvenlik endişeleri var" dedi.