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    Dmitry Peskov: Erdoğan ile Putin Suriye'yi görüşecek

    Dmitry Peskov: Erdoğan ile Putin Suriye'yi görüşecek

    Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, "Erdoğan ile Putin Suriye'yi de görüşecek. Türkiye'nin güvenlik endişeleri var" dedi.
    • 05.08.2022 - 12:34
    • Güncelleme : 05.08.2022 - 13:31
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Soçi'ye günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Soçi'de 5'inci kez görüşecek.

    Görüşmede; Türkiye'nin Suriye'ye gerçekleştireceği olası operasyon, terörle mücadele, Suriye'deki son gelişmeler ile Rusya-Ukrayna arasındaki savaş, Türkiye'nin çabasıyla oluşturulan tahıl koridoru konularının yanı sıra savunma sanayii ve enerji alanında işbirliği, Akkuyu Nükleer Santrali konuları masada olacak.

    "Erdoğan ile Putin Suriye'yi de görüşecek"

    Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, açıklamalarda bulundu.

    Dmitry Peskov, "Erdoğan ile Putin Suriye'yi de görüşecek. Türkiye'nin güvenlik endişeleri var." dedi.

    Dmitry Peskov: Erdoğan ile Putin Suriye yi görüşecek #1

    Dmitry Peskov: Erdoğan ile Putin Suriye yi görüşecek #2


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