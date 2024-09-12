DMM: Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamaları kasıtlı biçimde manipüle edilmiştir Vatandaşlık verilerinin sızdırıldığı ve bu yönde şikayetler olduğu yalanı üzerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamalarının manipüle edildiğini bildiren Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, asılsız bilgilere karşı vatandaşları uyardı.

Haber Merkezi

Kamuoyunu yanıltmak ve hükümete iftira atmak isteyen dezenformasyon odakları yine iş başında.

Bu kez hedefte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu var.

Gazetecilerle diyaloğu çarpıtılarak Uraloğlu'nun hedef alındığı dezenformasyon içeriklerine karşı T.C. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi harekete geçti.

"DİYALOG MANİPÜLE EDİLDİ"

Atılmaya çalışılan iftiraya ilişkin merkezden bir açıklama yayınlanırken Uraloğlu ve gazeteciler arasındaki diyaloğun manipüle edildiği belirtildi.

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile basın mensupları arasında geçen bir diyalogun kasıtlı biçimde manipüle edildiği tespit edilmiştir.

"İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZDIR"

Bahse konu haberlerde geçen, '85 milyon vatandaşımızın verilerinin çalındığı ve BTK'nın Google’dan verilerin çalınmasıyla ilgili yardım istediği' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Halihazırda sızdırılmış bir veri olmadığı gibi Google'dan yardım istenmesi de söz konusu değildir.

"CEVAP BAĞLAMINDAN KOPARILMIŞTIR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun konuya ilişkin bir soruya verdiği cevap bağlamından koparılarak, "85 milyonun kimlik bilgileri çalındı" şeklinde servis edilmektedir.

Bazı vatandaşların şifrelerinin çalınması yoluyla sistemde kayıtlı bulunan beyana dayalı adres bilgilerinin elde edildiği bulguları üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli hukuki işlemler tesis edilmiştir.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."