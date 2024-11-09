DMM: 'Çiftçilere 213 milyon TL ayrıldı' iddiası doğru değildir

Bazı sosyal medya hesaplarında "2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde çiftçiye 213 milyon TL ayrıldı" iddiası dolaşıyordu.

Bu iddialara İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yalanlama geldi.

"BAHSE KONU ÜCRET HAFTALIK TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMESİDİR"

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, “2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde çiftçiye 213 milyon TL ayrıldı” iddiası doğru değildir. Bahse konu 213 milyon 477 bin lira, 8 Kasım 2024 tarihinde hesaplara yatırılacağı duyurulan haftalık tarımsal destekleme ödemesidir.

"2025 YILI İÇİN 135 MİLYAR TL AYRILMIŞTIR"

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesi kapsamında çiftçi destek programlarına 135 milyar TL kaynak ayrılmıştır.



Bununla birlikte 2025 yılında çiftçi destek programları dahil tarıma ayırılan kaynak 706 milyar liradır.



•⁠ ⁠Tarım sektörü yatırımları için 166 milyar lira,



•⁠ ⁠Tarım sektörüne sağlanacak olan vergi muafiyeti için 200 milyar lira,



•⁠ ⁠Tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT ve ihracat destekleri için 205 milyar liralık kaynak tarım alanında kullanılacaktır.



Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.