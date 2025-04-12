DMM, DEM Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talepte bulunduğu iddialarını yalanladı

Haber Merkezi

Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında attığı adımlar, bazı çevreler tarafından dezenformasyon kampanyalarıyla gölgelenmeye çalışılıyor.

DEM Parti heyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede "13 talepte bulunduğu" yönündeki iddialar, bazı medya organlarında yer aldı.

Bu iddialar üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yayınladı.

TALEP İDDİASI YAYINLANDI

DMM, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve asılsız olduğunu net bir şekilde ortaya koydu.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti heyeti 13 talepte bulundu' iddiası doğru değildir. DEM Parti heyetinin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretiyle ilgili ortaya atılan 'talep listesi' iddiaları asılsızdır.

"DEVLETİN PAZARLIK YAPMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulü sonrası DEM Parti'den yapılan açıklamada da görüşmede iddia edildiği gibi bir talep listelerinin söz konusu olmadığı belirtilmiştir. 'Terörsüz Türkiye' çalışmaları kapsamında atılan adımlarla ilgili devletin bir pazarlık yapması söz konusu değildir.

Kamuoyunun hassasiyetlerini kullanarak bu kapsamda atılan adımları engellemek isteyenlerin manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."