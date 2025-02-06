DMM, depremde vatandaşları yanıltmaya çalışan yalan kampanyaları ifşa etti

Haber Merkezi

6 Şubat 2023 yılında Türkiye, deprem gerçeğiyle korkunç bir şekilde yüzleşti.

Asrın felaketi, toplamda 11 ilde hissedildi ve çok sayıda yıkımlara neden oldu.

53 binin üzerinde can kaybının ve çok sayıda yaralının olduğunu afette, yaralar da sarılmaya başlandı.

Ancak yaraların sarılmasına engel olmaya çalışanlar var.

Dezenformasyon Mücadele Merkezi, 6 Şubat depremenlerinde ortaya çıkan yalan kampanayalarla mücadele etti.

TEK TEK İFŞALANDI

DMM, halkı yanıltıp veya yanlış kampanyaya neden olan dijital ortamdaki bilgileri toplayıp hepsini ifşa etti.

Dijital ortamı halkın güvenliği için sürekli denetleyen DMM, asrın felaketinin yıl dönümünde paylaşımda bulundu.

Yaptığı paylaşımda deprem zamanında ortaya çıkan yalan haberlerin bültenini yayınladı.

"İFŞA ETTİĞİMİZ VESİKAYI PAYLAŞIYORUZ"

DMM'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin tarihi bir dayanışmayla dünyaya örnek olduğu günlerde, birlik ve beraberliğimizi baltalamak isteyenlerin yalan kampanyalarını ifşa ettiğimiz bu vesikayı sizlerle yeniden paylaşıyoruz."

İŞTE O YALANLAR