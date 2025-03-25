DMM, 'Devlet Bahçeli entübe edildi' iddialarını yalanladı

Haber Merkezi
DMM AÇIKLAMA YAPTI
DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Devlet Bahçeli entübe edildi." iddialarına ilişkin açıklamada bulunuldu.
İDDİALAR YALANLANDI
Yapılan açıklamada Bahçeli'ye yönelik entübe iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
"ASILSIZ İDDİLARA İTİBAR ETMEYİNİZ"
Söz konusu iddianın doğru olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.
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