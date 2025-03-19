DMM, 'İmamoğlu'na ilaçları verilmedi' iddiasını yalanladı

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan büyük yolsuzluk operasyonu kapsamında Ekrem İmamoğlu ile 105 üst düzey isim gözaltına alındı.

Evlerinden özel kolluk kuvvetleri eşliğinde alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Şüphelilerin sağlık kontrolü, karakol yakınındaki İstanbul Tıp Fakültesi ek binasında, 2 Adli Tıp Uzmanı ve 1 Adli Tıp Teknisyeni tarafından doktor-hasta özeline riayet edilerek yapıldı.

"İLACI VERİLMEDİ" İDDİASI

İmamoğlu ve şüphelilerin sağlık kontrolünün hastanede yapılmaması, spekülasyonları da beraberinde getirdi.

Bazı medya kuruluşları, süreci sabote etmek amaçlı “Ekrem İmamoğlu’nun sağlık kontrolü hastaneye götürülmek yerine karakolda yapıldı, ilaçları verilmedi.” iddiasında bulundu.

DMM İDDİALARI YALANLADI

İddiaların yayılmasının ardından İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, bir kısım medya organlarında başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı şahısların ilaçlarının verilmediği, doktor muayenelerinin emniyet içerisinde yapıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

DMM'den yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Ekrem İmamoğlu’nun sağlık kontrolü hastaneye götürülmek yerine karakolda yapıldı, ilaçları verilmedi.” iddiası doğru değildir.



Bahse konu sağlık kontrolü İstanbul Emniyet Müdürlüğü yakınında bulunan İstanbul Tıp Fakültesi Ek Binasında, 2 Adli Tıp Uzmanı ve 1 Adli Tıp Teknisyenince doktor hasta özeline riayet edilerek yapılmıştır.

"İTİBAR ETMEYİNİZ"