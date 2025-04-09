DMM, İmamoğlu’nun diplomasını iptal eden kurulda hukukçu bulunmadığı iddiasını yalanladı

AA

Ekrem İmamoğlu’nun diploması, ortaya atılan belgelerde sahtecilik iddialarının ardından mercek altına alındı.

1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne yaptığı yatay geçişin usulsüz olduğu öne sürüldü ve bu süreçte sahte bilgi kullanıldığı iddia edildi.

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, 18 Mart 2025 tarihinde, “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomasını iptal etti.

KURULUN HUKUKÇU OLMADAN DİPLOMA İPTAL KARARI ALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Kararın kamuoyu ile paylaşılmasının ardından bazı medya kuruluşları ve gruplar, diploma iptali kararı alan kurulun, bir hukukçu olmadan bu karara imza attığını öne sürdü.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), iddialara ilişkin açıklama yaptı.

DMM İDDİALARI YALANLADI

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Üniversitesi tarafından 28 kişiye ait diplomanın iptaline ilişkin 18 Mart'ta alınan kararın, iddialara konu olan komisyonda değil, üniversitenin yönetim kurulu tarafından "oy birliğiyle" alındığı belirtildi.

"KAMUOYUNU MANİPÜLEYE YÖNELİK ASILSIZ İDDİALAR"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İddialara konu komisyon, kamuda zaten prosedür gereği olan inceleme komisyonudur. Bu komisyonun diplomayla ilgili iptal kararı vermesi kesinlikle söz konusu değildir. Kararın çıktığı İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu toplantısında ise idare hukukçularından İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Hukuk Fakültesi Dekanı ve yine idare hukukçusu olan Genel Sekreterin yanı sıra fakülte dekanlarından oluşan 20 profesör yer almıştır. Dolayısıyla iptal kararı veren kurulda 'hukukçu olmadığına' yönelik iddialar, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialardır."