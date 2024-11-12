DMM: Sıla bebeğin faillerinin tahliye edildiği iddiası doğru değil

Geçtiğimiz günlerde bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında, Sıla bebeğin faillerinin tahliye edildiği iddia edilmişti.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), konuyla ilgili açıklama yaptı.

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİLDİR"

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, “Sıla bebeğin istismar ve öldürülmesiyle ilgili davada faillerin tahliye edildiği” yönündeki iddialar doğru değildir. Cinsel istismara uğrayan ve ölen Sıla Yeniçeri bebekle ilgili Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan 18 yaş altı 2 şüpheli ile şüpheli annenin tutukluluğu devam etmektedir.

"TUTUKLULUĞU VE YARGILAMA SÜRECİ DEVAM ETMEKTEDİR"

Bebeğin üvey babası hakkında Adli Tıp Kurumunca düzenlenen rapor doğrultusunda bu suçlama yönünden tahliyesine karar verilmiş ancak başka bir soruşturma kapsamında tutukluluğu ve yargılama süreci devam etmektedir.



Bebeğin ölümünden ve istismarından sorumlu tutulan anne ve 18 yaş altı diğer 2 kişi olmak üzere 3 kişi tutuklu, yine başka bir suçlama bakımından da üvey baba dahil 4 kişi tutuklu bulunmaktadır.



Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.