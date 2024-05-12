DMM, yabancıların sağlık harcamalarının Bakanlıkça ödeneceği iddialarını yalanladı Yabancı uyruklu hastaların sağlık harcamalarının Sağlık Bakanlığı'nca ödeneceği iddiaları vardı. DMM, bu hastaların sağlık harcamalarının Bakanlıkça ödeneceği iddialarını reddetti.

AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), yabancı uyruklu hastaların sağlık harcamalarının Sağlık Bakanlığı'nca ödeneceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, konu ili ilgili açıklamasında kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesini talep etti.

"İddialar doğru değil"

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, "yabancı uyruklu ayakta tedavi olan hastaların sağlık hizmeti, ilaç, tıbbi cihaz, ortez-protez ve diğer malzemelerin giderleri Sağlık Bakanlığı'nca ödenecek" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

"Kararın mültecilerle ilgisi yok"

DMM'nin konuya ilişkin paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

İddiaya konu 8438 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın, kamuoyuna yansıtıldığı gibi ülkemizdeki mülteci ya da geçici koruma altındaki kişilerle bir ilgisi yoktur.

"Karar, Filistin'den gelen savaş mağdurlarını kapsıyor"

Kararda geçen hasta grubu, insani yardım konusunda Dışişleri Bakanlığımız koordinasyonunda başta Filistin olmak üzere savaş ve afetlerin yaşandığı bölgelerden ülkemize getirilerek tedavileri sağlanan mağdurları kapsamaktadır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)