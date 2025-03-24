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Haber Merkezi

Şırnak Cizre'de düzenlenen Nevruz kutlamalarında, alanda bulunan polis ekipleri, etkinliğe katılan çocuklara pamuk şeker dağıtmıştı.

Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden kalabalığa konuşma yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, bu görüntüleri hatırlatarak Doğu'daki ve İstanbul'daki polis tutumunu karşılaştırarak yeni bir tartışma başlattı.

DMM AÇIKLAMA YAPTI

Yavaş, "Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz." diyerek, Cizre'deki olayla, İstanbul'daki izinsiz eylemlere müdahale eden polisin davranışını karşılaştırdı.

Çok konuşulan bu açıklama sonrası İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), yaşananlara ilişkin açıklama metni paylaştı.

"İDDİALAR MANİPÜLASYON İÇERİYOR"

DMM, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerlerin manipülasyon içerikli olduğunu açıkladı.

"POLİSLER, ENGELLİ SATICININ YORULMAMASI İÇİN PAMUK ŞEKERLERİ SATIN ALIP ÇOCUKLARA DAĞITTILAR"

Kurumun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerle ilgili, 'Cizre'de polis, Nevruz kutlamalarına gelenlere pamuk şeker dağıttı' iddiası manipülasyon içermektedir.



Cizre’de düzenlenen Nevruz kutlamaları sırasında görevli bir polis memuru engelli bir pamuk şekeri satıcısına yardım etmeye çalışmıştır. Polis memuru pamuk şekeri satıcısının yorulmaması için elindeki ürünleri satın alarak, çevredeki çocuklara dağıtmıştır

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"