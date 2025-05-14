Haber Merkezi

CHP listelerinden seçilerek Meclis'e giren Gelecek Parti Konya Milletvekili Hasan Ekici, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Ekici'ye AK Parti rozetini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ROZET TAKTIĞI VEKİLİ TANIMADI" İDDİASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekici'ye AK Parti rozetini taktığı anlar, bazı basın yayın organları tarafından “Cumhurbaşkanı Erdoğan, rozet taktığı vekili tanımadı, hangi partiden geldiğini bilemedi” iddiası ile yayınlandı.

Söz konusu iddialar sonrası İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bir açıklamada bulunarak iddiaları yalanladı.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ, "HANGİ PARTİDEN GELDİĞİNİ DE SÖYLEYELİM" ŞEKLİNDE MUKABELEDE BULUNMUŞTUR"

Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, rozet taktığı vekili tanımadı, hangi partiden geldiğini bilemedi” iddiası doğru değildir.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleştirilen grup toplantısı sonrası, AK Parti’ye katılan bazı belediye başkanları ve Gelecek Partisi’nden AK Parti’ye katılan Konya Milletvekili Hasan Ekici’nin rozetlerini takmıştır.



Tören sırasında Hasan Ekici anons edilirken Sayın Cumhurbaşkanımız, “Hangi partiden geldiğini de söyleyelim” şeklinde mukabelede bulunmuştur.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN BU İFADELERİ BAĞLAMINDAN KOPARTILARAK ÇARPITILMIŞTIR"