DMM'den Dolmabahçe iddialarına yanıt

AA

Bazı basın yayın organlarında yer alan "Dolmabahçe Sarayı Baltacılar Dairesi, Dolmabahçe'deki çalışma ofisiyle birleştirilecek" iddiaları tartışma konusu oldu.

Gündemde hızla yayılan iddialar sonrası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), açıklamada bulunarak söz konusu iddiaları yalanladı.

ÖZGÜN YAPISINA ÇEVRİLMESİ PLANLANIYOR

İddiaların doğru olmadığı, TBMM Başkanlık Divanı'nın 19 Şubat 1985 tarih ve 45 sayılı kararıyla Dolmabahçe Sarayı yapılarından "Baltacılar Dairesi"nin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarına geçici olarak tahsis edildiği aktarılan açıklamada, 2017'de TBMM Başkanlık Divanı'nın 9 Mart 2017 tarih ve 33 sayılı kararıyla da yapının tarihteki özgün yapısına çevrilmesinin planlandığı bildirildi.

"MİLLİ SARAYLARA BAĞLI İHTİSAS KÜTÜPHANESİ OLARAK HİZMET VERECEK"

Söz konusu açıklamada, şu ifadelere yer verildi: