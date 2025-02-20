Haber Merkezi

İngiltere merkezli Guardian gazetesi, Türkiye’nin Sıfır Atık Projesi’ni hedef alan bir haber yayınladı.

“Sıfır Atık ülkesi olacağını söyleyen Türkiye Avrupa'nın çöplüğü oldu" başlıklı haberde, projenin başarısız olduğunu öne süren gazete, Türkiye’nin plastik atık ithalatındaki artışa dikkat çekerek eleştiriler yöneltti.

Sıfır Atık girişiminin uluslararası arenada tanıtılmasını ve ödüller aldığını haberinde belirtmeyen Guardian, uygulamanın çevresel sorunları çözmekte yetersiz kaldığını öne sürerek, Adana’daki verimli toprakların çöp yığınına dönüştüğü ve plastik atıkların uygunsuz şekilde yakıldığını iddia etti.

"MANİPÜLASYON İÇERİKLİ BİR HABER"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Guardian'ın dikkat çeken haberi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

DMM, haberin manipülasyon içerdiğini belirterek, "Türkiye'nin geri dönüşüm sürecinde önemli mevzuatlar uygulanmakta olup, Sıfır Atık Hareketi'nin kazandığı uluslararası ödüller ve çevresel başarılar, haberdeki iddialarla örtüşmemektedir." ifadelerine yer verdi.

"ULUSLARARASI ALANDA TAKDİR TOPLADIK"

Türkiye'nin 2017 yılında başlattığı Sıfır Atık projesi çerçevesinde atıkların ayrıştırılmasına ve geri dönüştürülmesine yönelik atılan adımlara dikkat çeken DMM, projenin uluslararası alanda takdir topladığını belirtti.

"KASITLI MANİPÜLASYON VE PROPAGANDA"

DMM'nin sosyal medya hesabından yayınladığı açıklama metninde şu ifadeler yer aldı:

ngiltere Merkezli The Guardian gazetesinde yer alan, "Türkiye, "sıfır atık" bir ülke olacağını söyledi. Bunun yerine Avrupa'nın çöplüğü haline geldi" başlıklı haberin algı amaçlı manipülasyon içerdiği tespit edilmiştir.



Türkiye'nin, "Sıfır Atık" projesinin ardından yurt dışından çok fazla plastik atık aldığı, ithal edilen çoğu plastik malzemenin geri dönüştürülememesi ve geri dönüşümün kontrol altında olmaması nedeniyle büyük bir çevresel kriz yaşandığı iddia edilmiştir.



Türkiye'nin geri dönüştürülebilir atıklarla ilgili mevzuatı ve Sıfır Atık Hareketi'nin kazanımları ile uluslararası alandaki ödülleri, bahse konu haberdeki kasıtlı manipülasyon ve propagandayı ortaya koymaktadır.

"PLASTİK İTHALATI DIŞ TİCARET DENGESİNE OLUMLU KATKI SAĞLIYOR"