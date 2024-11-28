Haber Merkezi

MSÜ'de öğrenim gören askeri öğrencilere yönelik hazırlanan Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet ders notunun kapağına ait olduğu iddia edilerek yayınlanan görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Görüntüler sonrası tepki sesleri yükselirken Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yanıt geldi.

“Ders Notu” kitabının kapağında herhangi bir görsel bulunmadığını belirten DMM, söz konusu iddialara açıklık getirdi.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA YER ALAN KİTAP KAPAĞI, KURUM DIŞI BİR GRAFİK TASARIMCIYA HAZIRLATILMIŞTIR"

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet Dersi için hazırlanan ve Senato tarafından basılmasına izin verilen “Ders Notu” kitabının kapağında herhangi bir görsel bulunmamaktadır.



Sosyal medya hesaplarında yer alan kitap kapağı; Üniversite yönetiminin bilgisi dışında, kurum dışı bir grafik tasarımcıya hazırlatılmış ve ders notu kitaplarının üzerine basılmak üzere editör tarafından matbaaya verilmiştir.

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Kapaktaki uygunsuzluğun fark edilmesinin ardından kitapların derhal toplatıldığını bildiren DMM, devamında şu ifadelerde bulundu: