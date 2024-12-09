Haber Merkezi

Suriye'deki gelişmeler yakından takip ediliyor.

61 yıllık Esad rejiminin sona ermesinin ardından başta Türkiye olmak üzere farklı ülkelerde bulunan Suriyeliler, dönüş yoluna geçti.

Türkiye'den ülkelerine geri dönen Suriyelilerle ilgili ise sosyal medyada bazı iddialar dolaşmaya başladı.

"Suriyeliler ÖTV, MTV ödemeden vergiden muaf aldıkları araçlarla geri dönüyorlar" iddiası üzerine İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), açıklama yaptı.

DMM'den yapılan açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı söylendi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"SURİYELİLER SAHİP OLDUKLARI ARAÇLAR İÇİN ÖTV, MTV VE MUAYENE ÜCRETİ ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ"

Suriyeliler sahip oldukları motorlu araçlar için Türk vatandaşlarının ödemek zorunda olduğu ÖTV, MTV, muayene ücreti vb. resmi ücreti ödemekle yükümlüdür.

"SURİYELİLERİN VERGİ KONUSUNDA MUAFİYETİ YOK"